Elden Ring può essere finito anche se si è sovraccarichi

Elden Ring è parecchio difficile, ma lo è ancora di più quando raccogliete troppi oggetti e vi sovraccariate. Chiunque abbia giocato a un gioco di ruolo, come quelli di Bethesda, saprà che quando si è sovraccarichi si passa dall'essere agili ad essere quasi immobili.

Iron Pineapple ha deciso di caricarsi all'inizio del gioco e di finire il titolo in questa particolare modalità.

Essere sovraccarichi in Elden Ring significa muoversi molto lentamente. Non potete correre, non potete rotolare e non potete saltare. Questo rende quasi ogni parte del gioco molto più difficile, se non addirittura impossibile. Camminare richiede moltissimo tempo, le sezioni platform richiedono soluzioni alternative creative poiché non potete saltare e i combattimenti con i boss richiedono ripensamenti totali poiché non potete fare affidamento sulla velocità o resistenza.

Il video di Iron Pineapple è un riassunto dei punti salienti commentato, in cui entra nei dettagli di tutti i trucchi che ha escogitato per aggirare tutti gli enormi boss e gli ostacoli di Elden Ring.

Fonte: Kotaku.