Elden Ring: sembra che Rennala derivi da una boss fight eliminata da Dark Souls III

Ora che Elden Ring è praticamente concluso da tutti i fan, si comincia a studiare tra le righe di codice alla ricerca di cut content (anche quello è lore) e di meccaniche nascoste. Quello che ZullieTheWitch ha trovato però sembra davvero interessante e riguarda la Regina Rennala e la sua boss fight.

Sembra proprio che Rennala e Rosaria presente in Dark Souls III hanno molte cose in comune, non solo perché entrambe sono associate al concetto di rinascita ma perché l'intera boss fight della Regina cariana sembra presa di peso da quella che sarebbe dovuta essere nel terzo capitolo della saga, in cui avremmo affrontato proprio Rosaria.

Anche le "figlie" di Rennala che si calano dall'alto somigliano agli esseri ricreati dalla Madre della Resurrezione, e proprio nella sua "arena" sono presenti delle culle dalla quale queste creature sarebbero dovute cadere. Un altro dataminer (Katalash) ha inotre trovato il trigger che avrebbe scatenato la "Boss Battle BGM Rosaria" con tanto di musica dedicata e la famosa nebbia all'entrata del santuario.

Purtroppo non rimane quasi nulla della boss fight di Rosaria ma sembra abbastanza plausibile che la prima fase del combattimento con Rennala derivi proprio dagli studi effettuati in Dark Souls III.