Elden Ring: solo 13 minuti per completarlo! È il nuovo record mondiale!

Elden Ring è sconfinato e questo l'abbiamo capito un po' tutti. Servono centinaia di ore per completarlo davvero, con l'incredibile qualità di aver goduto appiene del tempo trascorso con l'ultimo souls From Software. Tralasciando questo aspetto però, è affascinante notare come molti speedrunner trovino modi incredibili di portarlo a compimento in pochi minuti, sfruttando tutte le falle del sistema.

Il nuovo incredibile record arriva da MitChriz, capace di arrivare ai titoli di coda in soli 12 minuti e 32 secondi. Non crediate però che duri a lungo: lo stesso speedrunner ha avuto diversi problemi verso la fine per l'attivazione dell'ultimo potente "zip".

È chiaro come tutto ciò derivi da innumerevoli ore di gioco, scambio continuo di informazioni sulle falle nel codice di Elden Ring e anche parecchia fortuna. Basta infatti un nonnulla per rovinare il possibile record: del resto vediamo sfide di qualunque tipo e siamo appena nel secondo mese dal lancio del titolo.