Elden Ring: una streamer ha sconfitto Malenia con una sola mano e a livello uno!

Una streamer è riuscita a battere Malenia, il difficile boss di Elden Ring, utilizzando una sola mano e un controller per PS5.

La streamer MissMikkaa si è imposta la sfida di completare Elden Ring utilizzando una sola mano per giocare. Per rendere la battaglia ancora più tesa, MissMikkaa sta anche tentando di completare il tutto senza superare il livello 1 delle Rune. Come si può vedere dal filmato più in basso, il risultato è impressionante, dato che sembra non faticare per nulla durante l'impegnativo percorso.

Tuttavia, Mikka non sta cercando di battere solo Malenia con una sola mano. Un rapido scorrimento dei suoi stream precedenti rivela che sta anche cercando di battere altri boss di Elden Ring allo stesso modo.

Eyo I did it! Killed Malenia Level 1 using ONE HAND only! Next up is Malekith and Placidusax, good times. pic.twitter.com/N6Qit088pl — MissMikkaa (@MissMikkaa) August 16, 2022

In realtà, questa non è la prima volta che qualcuno sconfigge il boss con una sola mano e a livello 1. A luglio l'utente noto come SynergyMygos aveva sconfitto il boss alle "stesse condizioni".

Fonte: Gamesradar.