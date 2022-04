Elden Ring è un successo e un sondaggio svela il motivo delle enormi vendite

FromSoftware e Bandai Namco hanno tra le mani un successo mostruoso con Elden Ring. Il gioco rientra nel genere "Souls-like", un tipo di gioco d'azione e avventura notoriamente difficile. Il marchio di punta in questo genere è la serie Dark Souls di FromSoftware. L'ultimo gioco di Dark Souls, Dark Souls 3, ha venduto ben dieci milioni di copie in quattro anni.

Elden Ring ha già venduto 12 milioni di copie in tre settimane.

È il tipo di performance solitamente riservata ai giochi sportivi e agli sparatutto più tradizionali. Quindi Games Industry si è chiesto cosa c'è in questo titolo che ha attirato così fortemente i consumatori. La nuova ambientazione open world? Il coinvolgimento di George RR Martin? L'enorme quantità di copertura stampa e gli alti punteggi delle recensioni?

Un gruppo di giocatori, partecipanti a show come EGX e PAX, che possiedono più piattaforme e sono giocatori abituali, hanno condiviso alcune idee sul motivo per cui Elden Ring è stato un successo così grande.

Oltre 200 giocatori hanno risposto a questo sondaggio e, di questi, il 35% ha dichiarato di aver acquistato Elden Ring. Il 24% ha affermato di essere completamente nuovo nel genere e di non aver mai giocato a un gioco "Souls-like" prima.

L'80% ha affermato che questa volta è stata l'ambientazione open world ad averli attratti. Il 67% ha affermato che è stata l'accoglienza critica a conquistarli, mentre il 28% ha affermato che è stato il risultato della raccomandazione di un influencer (tramite YouTube o social media).

La raccomandazione di amici ha rappresentato il 40% dei nuovi clienti di Elden Ring, mentre il 27% è stato attirato dal coinvolgimento di George RR Martin. Altri motivi citati includevano la pubblicità (20%), la ricerca di un nuovo gioco d'azione da giocare (6%) e la ricerca di qualcosa di più impegnativo (6%).

La maggior parte degli intervistati non ha acquistato Elden Ring e il motivo principale è la mancanza di tempo da dedicare al gioco (32%), seguito dal gioco che sembra troppo difficile (22%). Il tema e l'ambientazione del titolo scoraggiano il 13% degli intervistati.

Poco più del 10% degli intervistati ha affermato che il gioco era troppo costoso e alcuni hanno commentato che cercheranno di acquistarlo una volta messo in sconto.

Infine, entrambi i gruppi (giocatori e non di Elden Ring) hanno rivelato qual è il loro gioco più atteso dell'anno. A primeggiare è il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il 24% di tutti i partecipanti ha scelto questo gioco, con i giocatori di Elden Ring (27%) leggermente più interessati rispetto ai non giocatori di Elden Ring (21%).

Il sondaggio è stato condotto prima che Zelda venisse rinviato fino al 2023. Pertanto, il gioco più atteso di questo gruppo è Starfield di Bethesda, che dovrebbe essere lanciato su Xbox e PC a novembre.

Fonte: Gamesindustry.biz.