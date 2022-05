Elden Ring un successo nelle vendite ad aprile secondo Mat Piscatella

Elden Ring è uscito da diversi mesi ormai e in tutto questo tempo diverse persone lo hanno già finito più di una volta. Tuttavia il nuovo titolo di FromSoftware sembra non volersi arrestare e continua a registrare successi.

Secondo quanto riportato da Mat Piscatella, il mese di aprile di Elden Ring sembra essere stato incredibile per quanto riguarda le vendite. "Ogni volta che guardo i dati di Elden Ring mi ritrovo a fissarli per un po' con diverse sfumature di ammirazione, lieve shock e meraviglia. La scala del successo è sbalorditiva" afferma Piscatella in un tweet.

Ciò lascia intendere quindi che anche il mese scorso per Elden Ring ha registrato un ottimo risultato per quanto riguarda le vendite. L'analista poi in una risposta successiva dichiara che i dati ufficiali di aprile verranno pubblicati entro la fine della settimana.

Every time I look at Elden Ring data I find myself just staring at it for a while in different shades of admiration, mild shock and wonder. The scale of the success is mindbending.