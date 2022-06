Elden Ring in un nuovo trailer live action con il lottatore Israel Adesanya

Bandai Namco ha da poco pubblicato un nuovo trailer di Elden Ring attraverso il suo canale YouTube ufficiale.

Il video in questione è un trailer live action e vede come protagonista il lottatore Israel Adesanya, artista marziale e campione della UFC.

Il filmato è intitolato "Sharper Than Their Swords" e ci mostra Adesanya mentre pronuncia una specie di discorso motivazionale che spinge i giocatori a non mollare di fronte alle difficoltà.

Il lottatore afferma "Che la morte non vi fermi mai", un concetto che dovrebbe essere abbastanza noto ai fan di Elden Ring.

Come saprete, Elden Ring ha riscosso un enorme successo presso il pubblico e la critica. Il gioco di FromSoftware ha registrato numeri pazzeschi e in appena un mese è stato in grado di distribuire oltre 13,4 milioni di copie.

Fonte: Bandai Namco.