Elden Ring incontra le moto di Trials Rising in un incredibile livello personalizzato

Le mod di Elden Ring sono di gran moda, da aggiunte pratiche come una modalità foto a divertenti reskin con la mod di Thomas the Tank Engine. Questa volta, un gioco completamente diverso ha portato Elden Ring "in scena".

Trials Rising è pieno zeppo di livelli personalizzati, ma nessuno aveva ancora pensato a portare nel gioco il titolo di FromSoftware. Il livello dedicato a Elden Ring racchiude tutti i ponti, i cancelli e i tetti che potreste trovare nel titolo originale. Ovviamente, c'è anche l'Erdtree in piedi sullo sfondo, mentre osserva ogni vostra mossa.

La creazione si deve al giocatore di Trials Rising kailiman666. Per provare il livello, cercate "xKx-ELDEN RACE" nell'hub Track Central nel gioco.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per scoprire tutti i segreti di Elden Ring date uno sguardo alla nostra guida.

Fonte: Gamepur.