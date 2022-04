Elden Ring, scoperto un metodo facile per sconfiggere il forte Radahn

Radahn, uno dei boss di Elden Ring è diventato ancora più difficile da sconfiggere, con un recente aggiornamento. Un giocatore tuttavia ha trovato un modo semplice per uccidere questo avversario, usando a suo vantaggio una mossa che il boss fa.

Quando la barra della salute di Radahn arriva a metà, il boss si lancia in cielo e torna indietro sotto forma di meteora mortale. In genere i giocatori devono schivare velocemente, pena la morte certa. Tuttavia, se si attira Radahn vicino all'acqua che circonda la sua arena, questi atterrerà e affonderà.

Per fare ciò dovete iniziare combattendo Radahn normalmente, preferibilmente evocando tutti gli alleati disponibili nel combattimento. Ciò manterrà Radahn distratto mentre lanciate magie o lo attaccate con le armi. Quando è vicino a metà della salute, potete iniziare ad attirarlo verso l'acqua. Se rimarrete leggermente fuori dal suo raggio di mischia, non avrà altra scelta che inseguirvi: in questo modo potrete portarlo fino al bordo dell'oceano lasciando che cada sotto forma di meteorite in acqua.

Si tratta di una brillante strategia che vale la pena provare se vi trovate in difficoltà con questo boss. E se avete bisogno di ulteriore aiuto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

