Elden Ring negli USA è tra i giochi più venduti di tutti i tempi

NPD Group ha pubblicato il suo ultimo rapporto mensile sulle vendite, rivelando quali giochi e console hanno venduto di più nel giugno 2022 e, ancora una volta, Elden Ring è stato un successo straordinario.

Elden Ring è stato il gioco più venduto a giugno 2022 e continua a essere il titolo più venduto del 2022 finora. Inoltre, dopo soli cinque mesi sul mercato, Elden Ring è già tra i primi 10 giochi premium più venduti nella storia degli Stati Uniti per vendite in dollari, ha affermato NPD. Ancora una volta, non si tratta di unità vendute, ma di dollari.

Elden Ring è stato il gioco più venduto in termini di vendite in dollari negli Stati Uniti ogni mese dal lancio a febbraio, ad eccezione di aprile, quando Lego Star Wars: la Saga degli Skywalker ha regnato sovrano.

US NPD PREMIUM GAMES - YTD 2022 Top 20 Sellers pic.twitter.com/Yl6iDVZ8aS — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 15, 2022

Ecco la classifica dei giochi più venduti a giugno: