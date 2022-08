Elden Ring ha nemici troppo reattivi? Un video spiega perché colpiscono ogni volta che il giocatore si cura

Alcuni giocatori di Elden Ring si lamentano dei riflessi assurdi dei loro avversari, accusando la produzione FromSoftware di "barare". Ora una fan del gioco ha mostrato come funziona esattamente il sistema.

Se giocate ad Elden Ring avrete sicuramente riscontrato casi in cui l'avversario attacca immediatamente il vostro personaggio, mentre stava per curarsi da solo. I maghi conoscono anche la situazione in cui i nemici schivano subito dopo che il giocatore ha sparato un proiettile magico, anche quando non si dirige verso di loro. Ora, Zullie the Witch, nota nella community, ha dimostrato, tuttavia, che il gioco legge effettivamente le animazioni del giocatore.

I nemici di Elden Ring riconoscono l'animazione dell'uso della fiala curativa e quando inizia, eseguono un attacco per interrompere il processo. Lo stesso vale per la magia: i nemici aspettano le animazioni del bastone e schivano indipendentemente dalla direzione in cui si sta dirigendo il proiettile. Quindi qual è la differenza tra la lettura di sequenze di tasti e la lettura di animazioni? In quest'ultimo caso, quando più animazioni si fondono in una, i nemici reagiscono solo quando inizia il movimento vero e proprio. Ad esempio, quando si preme la combinazione di pulsanti sul pad che è responsabile della schivata e della guarigione immediata dopo la schivata, l'avversario vorrà smettere di ripristinare la salute solo quando il personaggio inizierà a raggiungere la fiala.

Tutto ciò che Zullie the Witch ha spiegato e mostrato nel video è lo stesso motivo per cui alcuni nemici schivano gli incantesimi in Elden Ring anche se li si spara nella direzione sbagliata. Ancora una volta, stanno reagendo all'inizio dell'animazione e non all'incantesimo stesso.

Rimanendo in tema di scoperte: un altro dataminer ha scovato che un personaggio senza voce nel gioco in realtà inizialmente parlava (anche se molto poco).

Fonte: PCGamer