Elden Ring usato dal Villareal dopo la vittoria contro il Bayern Monaco è una piccola e geniale chicca

Elden Ring da quando è uscito ha conquistato praticamente tutti: del nuovo titolo di FromSoftware si può dire che non è di certo un gioco di nicchia e ora è stato persino usato da una squadra di calcio come meme.

Il Villarreal CF non solo ha fatto la storia nella partita di ieri contro il Bayern Monaco nei quarti di finale della Champions League, ma ha anche fatto riferimento allo stesso Elden Ring in un modo molto particolare e divertente.

Dato che i tedeschi erano i favoriti, è stata una piacevole sorpresa per i fan vedere come il Villarreal si è qualificato per le semifinali. Il Bayern è senza dubbio una squadra molto difficile da battere, proprio come i boss di Elden Ring. Ma il Villareal c'è riuscito e per l'occasione ha celebrato la vittoria pubblicando un simpatico meme di Elden Ring dove si vede la dicitura "nemico sconfitto".

