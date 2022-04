Elden Ring VR è realtà grazie alla mod per la realtà virtuale!

Mettetevi nei panni del vostro Senzaluce, immaginate di avvicinarvi a qualunque boss, così, in prima persona. Se non riuscite a immaginare la maestosità dell’Interregno da questa prospettiva, forse vi aiuterà una nuova mod che rende Elden Ring un'esperienza VR.

Il modder Luke Ross sta creando una mod che permette di giocare a Elden Ring in prima persona e realtà virtuale, e dalla breve clip che ha rilasciato sembra funzionare anche abbastanza bene.

Grazie al cambio di prospettiva si possono esaminare gli ambienti di gioco da più vicino e anche sporgere la testa dietro gli angoli, il tutto con una UI fisicamente presente in gioco. Le animazioni di movimento non sono neanche male, considerato quanto sia importante una cosa simile nei giochi in realtà virtuale.

“Quando si rotola o si fanno altre animazioni scriptate come le mosse di combattimento, la telecamera segue la testa del personaggio (così la sua posizione cambia) ma resta orientata correttamente in accordo con cosa sta facendo la testa nella vita reale, così l'orizzonte resterà a livello e il mondo sembrerà sempre stabile”.

Se tutto va per il verso giusto la mod verrà rilasciata per intero alla fine del mese, nella pagina Patreon dello sviluppatore. La guida completa di Elden Ring a cura della redazione invece è gratuita.

Fonte: Gamesradar