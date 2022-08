Elden Ring un successo anche su YouTube e batte persino GTA V in termini di visualizzazioni

Secondo quanto riportato da YouTube, Elden Ring ha accumulato 3,4 miliardi di visualizzazioni di video in 60 giorni. Mettendolo a confronto con un altro colosso dell'industria, Grand Theft Auto V, quest'ultimo ha accumulato 1,9 miliardi di visualizzazioni durante i primi 60 giorni.

Altri grandi videogiochi includevano Red Dead Redemption 2 (1,4 miliardi di visualizzazioni), Super Mario Odyssey (828 milioni di visualizzazioni), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (638 milioni di visualizzazioni) e The Elder Scrolls V: Skyrim (456 milioni di visualizzazioni).

Negli altri dettagli sui dati, Margit è stato il boss con i maggiori video caricati su Elden Ring nella piattaforma, mentre la classe Samurai è stata la più popolare sempre parlando in termini di video pubblicati. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle infografiche.

Gather ‘round Tarnished! Let’s look at the breakdown of how Elden Ring garnered 3.4 billion video views in 60 days, making it one of the biggest launches ever on YouTube ⚔️ pic.twitter.com/252qjZsmOv