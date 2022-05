Electronic Arts ha in cantiere 4 giochi non ancora annunciati tra cui una 'IP principale'

Electronic Arts ha dichiarato di voler pianificare il lancio di una IP 'importante' e un remake nel quarto trimestre dell'attuale anno fiscale. I giochi sono due dei cinque titoli in uscita durante i mesi che termineranno il 31 marzo 2023, quattro dei quali "non sono ancora stati divulgati pubblicamente".

EA ha fornito un aggiornamento sulla sua lista di pubblicazione per il resto dell'anno fiscale in corso come parte del suo ultimo rapporto sugli utili, che è stato pubblicato nella giornata di ieri. I quattro titoli sconosciuti previsti per il lancio nel quarto trimestre sono elencati come "IP principale", "Titolo partner", "Remake" e "Titolo sportivo". Il gioco precedentemente annunciato in arrivo durante il trimestre è EA Sports PGA Tour.

Il titolo partner a cui si fa riferimento potrebbe essere Star Wars Jedi Fallen Order 2, che fino a poco tempo fa puntava a un lancio nel 2022. Altri giochi in arrivo dall'editore includono Apex Legends Mobile, che verrà lanciato questo mese, e F1 22, che arriverà negli scaffali il 1° luglio.

EA lancerà anche Il Signore degli Anelli: Heroes of Middle-Earth quest'anno fiscale. Il gioco di ruolo da collezione free-to-play è stato annunciato pochissimi giorni fa.

