Elite Dangerous: David Braben CEO di Frontier Developments si dimette dal suo ruolo dopo 28 anni

Poco meno di 30 anni dopo aver fondato l'azienda, David Braben si dimette dalla carica di CEO dello studio britannico Frontier Developments. Braben rimarrà con l'azienda nel ruolo appena creato di presidente e fondatore, mentre il direttore creativo di lunga data Jonny Watts passerà alla posizione di amministratore delegato.

Braben, il creatore dell'innovativa simulazione spaziale del 1984 Elite, avrà ancora potere decisionale nello studio: Frontier ha affermato che "manterrà la sua leadership e visione per la direzione strategica di Frontier, mantenendo e costruendo relazioni chiave all'interno dell'industria dei giochi e del digitale in generale settore dello spettacolo".

Braben ha fondato Frontier Developments nel 1994, un anno dopo il lancio di Frontier: Elite 2, e da allora è rimasto sempre nel suo ruolo. Nel 2015 gli è stato conferito il Pioneer Award alla GDC per il suo lavoro sulla serie Elite, e ha ricevuto la borsa di studio BAFTA lo stesso anno, "in riconoscimento di un contributo eccezionale ed eccezionale al cinema, alla televisione o ai giochi".

Frontier ha lanciato Elite: Dangerous nel 2014, 30 anni dopo l'originale, e continua ad essere popolare: con The Azimuth Saga la trama si è conclusa all'inizio di questa settimana e ulteriori aggiornamenti alla narrativa in corso sono ancora in lavorazione.

Fonte: IGN