Elon Musk spiega perché non farà mai una console rivale di PlayStation 5 e Xbox Series X|S

In una recente intervista, il famoso magnate Elon Musk, fondatore di Tesla, Space X e StarLink, ha spiegato le sue ragioni sul mancato ingresso nel mercato videoludico, nonostante la sua nota passione per i videogame dimostrata dalla sua prima immagine del profilo Twitter, tratta da Deus Ex, o l’installazione di giochi all’interno del software delle auto Tesla.

Alla domanda se mai sarebbe entrato nel mondo dei videogame, Musk ha risposto un secco “no”, prima di aggiungere “le console ormai sono in pratica dei PC” per questo “non sono che valore aggiunto possa dare una nuova console”.

Chi scrive tuttavia crede che un nuovo investitore potrebbe aiutare seriamente il mercato videoludico a crescere. Uno dotato di neuroni come Musk potrebbe, ad esempio, risolvere i limiti del gioco in streaming, o sviluppare nuove e meno ingombranti tecnologie VR.

Comunque, per quanto possano parere definitive le parole di Musk, non sarebbe la prima volta che tornasse indietro su una sua decisione. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro.

Fonte: Dexerto