Embracer fa spese folli e acquisisce i diritti dell'IP de Il Signore degli Anelli, Tripwire Interactive e altro ancora

Embracer Group, la società madre di un vasto gruppo in espansione di studi e publisher, tra cui THQ Nordic, Gearbox, Plaion (ex Koch Media) e Saber Interactive, ha annunciato l'acquisizione di Middle-earth Enterprises, che in pratica significa che possiede i diritti di proprietà intellettuale per Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e un mucchio di altre cose legate alla Terra di Mezzo. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto "per motivi commerciali".

Per essere chiari: l'acquisizione non significa che Embracer Group possiederà le opere letterarie di J.R.R. Tolkien, che restano di proprietà della Tolkien Estate. Significa che Embracer Group possiederà la società che detiene i diritti per adattare questi libri in film, videogiochi, opere teatrali e altro.

Embracer Group ha concluso l'accordo attraverso la sua nuova filiale Freemode, che fornirà "un ecosistema globale di supporto strategico, operativo e finanziario al suo collettivo di piccole e medie imprese per raggiungere l'efficienza operativa".

Oltre ad aver acquisito uno dei più grandi nomi dell'intrattenimento di tutti i tempi, Embracer ha annunciato oggi una serie di altre acquisizioni. Acquisirà lo studio di Killing Floor, Tripwire Interactive e Limited Run Games, specializzato in edizioni fisiche di giochi indie altrimenti digitali. Inoltre, Tuxedo Labs, lo studio responsabile di Teardown, è diventato uno studio di Embracer sotto la filiale Saber Interactive. Tutti i prezzi di acquisto non sono stati resi noti per le stesse vaghe "ragioni commerciali". Infine, anche lo studio Singtrix, con sede a Los Angeles, entrerà a far parte del gruppo.

Embracer Group, a quanto pare, vuole possedere tutto e oltre a questi cinque annunci ce n'è un altro top secret, che non sarà reso noto oggi per i soliti "motivi commerciali". Secondo Embracer, l'acquisizione sarà "tra la terza e la quarta più grande delle transazioni".

Fonte: PCGamer.