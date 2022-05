'Embracer ha acquistato Crystal Dynamics, Eidos e diverse IP a meno di quanto Microsoft spese per Rare'

E' notizia di pochi giorni fa, ma continua a far parlare di sé: come sappiamo Embracer Group ha acquisito gli studi occidentali di Square Enix. Eidos Montreal, Crystal Dynamics e Square Enix Montreal ora saranno sotto l'ala dell'azienda svedese.

L'accordo è costato 300 milioni di dollari e molti si chiedono come mai questa cifra sia così bassa, se pensiamo che oltre agli studi anche diverse IP di successo come Tomb Raider e Deus Ex ora faranno parte proprio di Embracer.

A tal proposito, Christopher Dring di GamesIndustry ha fatto un rapido paragone con un'altra acquisizione avvenuta diverso tempo fa. Secondo Dring, l'acquisizione di Square Enix/Eidos da parte di Embracer è costata meno rispetto all'acquisizione di Rare nel 2002, 20 anni fa. Microsoft all'epoca spese 375 milioni di dollari per lo studio di sviluppo, "quando i valori non mercato non erano così gonfiati come adesso" afferma Dring.

Embracer has bought the Square Enix West/Eidos business, including Tomb Raider, for less than Microsoft bought Rare… and that was 20 years ago when values weren’t as inflated as they are today — Christopher Dring (@Chris_Dring) May 2, 2022

Square Enix in qualche modo per alcuni si sarebbe "sbarazzata" degli studi occidentali perché non così fruttuosi. Una stima recente afferma che da Marvel's Avengers e Marvel's Guandians of the Galaxy Square Enix avrebbe perso circa 200 milioni di dollari.