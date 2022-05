Embracer fonda Embracer Games Archive, un enorme archivio per salvare la storia dei videogiochi

Embracer Group è brava a reclutare numerose aziende, dal momento che tra le sue fila figurano da qualche settimana THQ Nordic e anche Crystal Dynamics ed Eidos Montreal. Non solo acquisizioni si parla, poiché la società ora ha annunciato di aver fondato l'Embracer Games Archive.

Di cosa si tratta? Questa eccellente iniziativa mira a scommettere sulla conservazione della storia dei videogiochi, insieme alle loro console e tutti i tipi di prodotti. Un luogo dove tutti questi articoli possono essere trovati in un enorme archivio in formato fisico, che sarà fonte di informazioni per la cultura e la ricerca.

La struttura di Embracer Games Archive si trova a Karlstad, in Svezia, e al momento non è disponibile al pubblico. Per il momento la società ha chiesto l'aiuto di un team di esperti per aiutarli a realizzare questo progetto che conta attualmente più di 50.000 videogiochi, console e accessori.

The Embracer Games Archive has close to 400 NES (PAL) games. Let us know which game is your favorite, and follow our colleagues from the Archive on Instagram for some fun treasure hunting: https://t.co/046zCsGaq5. More information on our website: https://t.co/GQxYFEBpxx pic.twitter.com/2F3AoRrG7l — Embracer Group (@embracergroup) May 27, 2022

Il passo successivo che è stato proposto è costruire un database e iniziare a catalogare ognuno di questi prodotti, motivo per cui al momento non è possibile fornire un elenco di ciò che fa già parte dell'archivio. Tuttavia, quando sarà pronto, sarà messo a disposizione di tutti come risorsa per giornalisti, ricercatori o il grande pubblico.

Fonte: Eurogamer