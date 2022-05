Embracer Group tra 124 studi, 230 nuovi giochi e non solo nei numeri impressionanti condivisi dalla società

Dopo aver rilevato regolarmente nuovi studi negli ultimi mesi, Embracer Group ha ora annunciato l'acquisto della divisione occidentale di Square Enix. Nel corso dell'acquisizione, non solo noti studi di sviluppo come Eidos Montreal e Crystal Dynamics stanno passando di mano. Inoltre, Embracer Group si è assicurato più di 50 altri marchi, inclusi famosi franchise come Tomb Raider, Legacy of Kain, Thief e Deus Ex.

Durante l'annuncio di oggi, il sempre crescente Embracer Group ha rilasciato nuovi numeri di studio interni, rilevando che ha 124 studi interni attualmente al lavoro su più di 230 nuovi titoli, tra cui oltre 30 produzioni tripla A.

Mentre gran parte dei giochi imminenti sarà sviluppata e finanziata internamente, ci sono anche progetti creati per editori o partner esterni e da questi finanziati. Dopo aver acquisito la divisione occidentale di Square Enix, Embracer Group afferma che avrà più di 10.000 sviluppatori. L'azienda, che ha un totale di 14.000 dipendenti, mantiene la maggior parte degli studi di sviluppo negli Stati Uniti e in Canada.

"Embracer crede che ci sarà una crescente domanda di contenuti di qualità, inclusi i giochi AAA per giocatore singolo, con il passare del decennio. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare con piattaforme e licenziatari leader e costruire relazioni strategiche più profonde con una manciata di leader del settore".

Fonte: GamesRadar