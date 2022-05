Embracer Group acquisirà Crystal Dynamics, Eidos Montreal e IP come Tomb Raider, Deus Ex e Legacy of Kain per $300 milioni!

Embracer Group acquisirà gran parte della divisione occidentale di Square Enix per 300 milioni di dollari.

L'accordo vedrà Embracer Group acquisire Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal e un catalogo di IP tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain e "più di 50 giochi di catalogo" di Square Enix.

L'acquisizione totale include circa 1.100 dipendenti in tre studi in otto sedi in tutto il mondo.

Secondo Embracer, il prezzo totale di acquisto sarà di $300 milioni. L'accordo dovrebbe concludersi nel secondo trimestre di quest'anno finanziario (tra luglio e settembre 2022).

In un comunicato stampa Square Enix ha affermato che l'accordo "consente il lancio di nuove attività future con investimenti in campi tra cui blockchain, intelligenza artificiale e cloud".

Ha aggiunto: “in futuro, la funzione di sviluppo della Società comprenderà i suoi studi in Giappone, Square Enix External Studios e Square Enix Collective. Gli studi d'oltremare della Società continueranno a pubblicare franchise come Just Cause, Outriders e Life is Strange".

Breaking: Swedish company Embracer Group has agreed to acquire a large portion of Square Enix's western development arm, including Crystal Dynamics, Eidos Montreal and a catalogue of IPs including Tomb Raider, for $300 million.https://t.co/OuDweEJUqi pic.twitter.com/5zZWQ4D93B — VGC (@VGC_News) May 2, 2022

In una dichiarazione separata, Phil Rogers, CEO di Square Enix America ed Europa, ha dichiarato: “Embracer è un'enorme raccolta decentralizzata di imprenditori di cui siamo entusiasti di entrare a far parte oggi".

“È la soluzione perfetta per le nostre ambizioni: realizzare giochi di alta qualità, con persone fantastiche, in modo sostenibile e far crescere i nostri franchise esistenti. Embracer ci consente di stringere nuove partnership per massimizzare il potenziale dei nostri franchise e vivere i nostri sogni di creare un intrattenimento straordinario".

Il co-fondatore di Embracer e CEO del gruppo Lars Wingefors ha aggiunto: “siamo entusiasti di accogliere questi studi in Embracer. Riconosciamo la fantastica proprietà intellettuale, il talento creativo di livello mondiale e il track record di eccellenza che è stato dimostrato più e più volte negli ultimi decenni".

"È stato un grande piacere incontrare i team di leadership e discutere i piani futuri su come realizzare le loro ambizioni e diventare una parte importante di Embracer".

Secondo quanto riferito, Wingefors ha dichiarato al Financial Times il mese scorso che prevede di effettuare una serie di acquisizioni nei prossimi mesi e anni. Dall'inizio del 2020, la società svedese ha effettuato 62 acquisizioni per un costo di 8,1 miliardi di dollari (senza contare l'accordo annunciato oggi).

Quando l'accordo sarà completato, Embracer, che possiede anche società come THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Saber Interactive e Gearbox Software, avrà 124 studi interni.

La sua acquisizione più grande è stata l'acquisto da 2,75 miliardi di euro della società francese di giochi da tavolo Asmodee nel dicembre 2021.

L'anno scorso ha acquisito lo sviluppatore di Borderlands Gearbox per un massimo di 1,4 miliardi di dollari e nel 2020 ha acquisito Saber, con un accordo che potrebbe salire a 525 milioni di dollari.

A marzo, Embracer ha acquisito Dark Horse Media, uno dei principali editori di fumetti statunitensi, per una somma non rivelata.

