Embracer Group non si ferma: il proprietario di Gearbox continuerà con le grandi acquisizioni

Secondo quanto riferito, Embracer Group intende continuare le enormi acquisizioni che l'hanno aiutata a diventare la più grande società di videogiochi d'Europa per capitalizzazione di mercato.

Dall'inizio del 2020, la società svedese ha effettuato 62 acquisizioni per un costo di 8,1 miliardi di dollari.

E secondo quanto riferito, il CEO Lars Wingefors ha dichiarato al Financial Times che prevede di effettuare un numero simile di acquisizioni nei prossimi mesi e anni.

Il CEO ha detto che vuole investire nello spazio dei giochi free-to-play, così come in paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Polonia, la Francia e la Cina.

Embracer, che ha una valutazione di mercato di 9,9 miliardi di dollari, ha 115 studi di sviluppo di giochi interni e 10 gruppi operativi tra cui THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Saber Interactive e Gearbox Software.

L'acquisizione più grande è stata quella da 2,75 miliardi di euro della società francese di giochi da tavolo Asmodee nel dicembre 2021.

L'anno scorso la compagnia ha acquisito Gearbox, sviluppatore di Borderlands, per 1,4 miliardi di dollari e nel 2021 ha acquistato Saber, sviluppatore dei porting di World War Z e The Witcher 3, con un accordo che potrebbe salire a 525 milioni di dollari.

Il mese scorso Embracer ha acquisito Dark Horse Media, uno dei principali editori di fumetti statunitensi, per una somma non rivelata.

Fonte: VGC.