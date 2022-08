Embracer Group sfida Xbox e PlayStation con oltre 220 giochi in sviluppo di cui 25 AAA

Questa settimana, Embracer Group ha attirato nuovamente l'attenzione su di sé con vari acquisti di studi. Tra le altre cose, sono stati rilevati i produttori di Maneater e Killing Floor di Tripwire Interactive, nonché di Middle-Earth Enterprises e Limited Run Games.

Oltre alle acquisizioni, Embracer Group ha parlato nell'attuale rapporto annuale dei piani futuri dell'editore in costante crescita e ha sottolineato che i vari studi e partner del gruppo stanno attualmente lavorando a oltre 220 nuovi progetti. Questi includono 25 ambiziosi titoli tripla A che dovrebbero apparire nei prossimi anni finanziari. Si parte con il reboot di Saints Row tra pochi giorni. Inoltre, per la prossima settimana sono previsti vari nuovi annunci, che saranno presentati alla Gamescom 2022.

Embracer Group non è entrato in ulteriori dettagli riguardo ai nuovi annunci in arrivo, semplicemente affermando: “Non vediamo l'ora di condividere di più su tutte le cose che progettiamo con il mondo nei mesi e negli anni a venire. Con oltre 220 progetti di sviluppo di giochi in corso, la nostra pipeline di sviluppo ben investita sta maturando. Include più di 25 giochi Tripla A in sviluppo che saranno rilasciati entro l'anno fiscale 2025/26".

From Embracer Group's interim report



- 220 ongoing game development projects, including 25 AAA games to be released until FY 25/26

- "Highly anticipated" AAA game to be announced soon and released in the 4th quarter

- "multiple" announcements at gamescomhttps://t.co/CTUuvWzu2c pic.twitter.com/t8lO0gKkpl — Nibel (@Nibellion) August 18, 2022

"Dopo un lungo periodo senza importanti lanci sia per PC che per console, stiamo ora entrando in una nuova fase di maggiore attività editoriale. I nostri editori annunceranno molti nuovi giochi nel prossimo periodo, inclusi diversi annunci di giochi completi alla Gamescom la prossima settimana".