Annunciati i giochi in regalo da Epic Games Store della prossima settimana

Con XCOM 2 e Insurmountable disponibili da oggi gratuitamente su Epic Games Store, sono stati annunciati anche i titoli che potranno essere riscattati la prossima settimana. Parliamo di Amnesia: Rebirth e Riverbond.

Il primo è l'ultimo capitolo delle serie horror prodotto da Frictional Games, un titolo davvero ottimo e che merita sicuramente attenzione:

"Il tempo è contro di te. Vesti i panni di Tasi e guidala attraverso le sue sensazioni di terrore e di dolore. Oltre a faticare per sfuggire in questo desolato territorio, hai anche il compito di lottare con le tue speranze, le tue paure e i tuoi più feroci rimorsi. Ma non puoi fermarti, un passo dopo l'altro, con la consapevolezza che il fallimento distruggerebbe ogni cosa."

Il secondo è invece di tutt'altro tenore, un co-op a quattro giocatori in una bellissima pixel art:

"Il Cavaliere ha imprigionato i capi degli Otto Mondi, portando caos, rovina e siccità! Lanciatevi all'avventura per sconfiggere il male e aiutare gli adorabili abitanti di Riverbond in questo emozionante viaggio attraverso incantevoli mondi disegnati a mano. Sblocca una varietà di armi, assegna nuove skin e attiva potenziamenti per farti strada verso la vittoria"

Fonte: Epic Games Store