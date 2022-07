Epic Games Store: annunciati i giochi in regalo della prossima settimana

Oggi sono disponibili gratuitamente su Epic Games Store Idle Champions of the Forgotten Realms e Wonder Boy: The Dragon's Trap e lo saranno fino al 21 luglio. Proprio da questa data infatti, questi titoli verranno sostituiti da altri due e come ormai Epic ci ha abituati, li conosciamo già.

Il primo è Shop Titans, un gioco di ruolo adatto per chi vuole vestire i panni di un negoziante:

"Produci potenti oggetti, esibiscili nel tuo negozio e vendili ad aspiranti eroi... a un prezzo maggiorato! Ingaggia eroi e vai in missione per raccogliere preziosi materiali di produzione."

Il secondo ci porta invece nel teatro della Grande Guerra: Tannenberg infatti, fa rivivere alcune delle battaglia più sanguinose della Prima Guerra Mondiale ma sul fronte russo, tra l'impero degli zar e la Germania, con un multiplayer a 64 giocatori.

"Con Tannenberg puoi vivere le massicce battaglie del fronte orientale della Prima Guerra Mondiale con 64 giocatori che combattono per il controllo dei settori principali del campo di battaglia, ognuno con un proprio vantaggio strategico. La guerra tra l’impero russo, la Germania e i loro altri alleati offre una nuova esperienza per i giocatori degli sparatutto in prima persona e gli appassionati di storia."

Fonte: EpicGamesStore