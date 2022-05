Epic Games Store lancia i Mega Saldi, tanti giochi con sconti fino al 75% e buoni del 25%

I Mega saldi di Epic stanno per iniziare su Epic Games Store e per le prossime quattro settimane è possibile ottenere giochi a prezzo scontato.

Quest'anno, i Mega Saldi di Epic includeranno giochi gratuiti tramite Epic vault, coupon MEGA illimitati con uno sconto del 25%, offerte e sconti fino al 75%. Tutti gli utenti di Epic Games Store riceveranno un Epic Coupon del 25% da utilizzare durante i MEGA Saldi. E' possibile usarli per acquisti singoli o acquisti con più giochi che costano $ 14,99 o più.

Durante i saldi troverete inoltre oltre 1.600 giochi e componenti aggiuntivi in saldo, con sconti fino al 75%. Ciò include giochi come Tiny Tina's Wonderlands (20% di sconto), Ghostwire: Tokyo (34% di sconto), Final Fantasy 7 Remake Intergrade (29% di sconto), Sifu (20% di sconto), Far Cry 6 (50% di sconto) e molto altro ancora.

I giochi gratuiti devono essere annunciati, ma nel 2020, ad esempio, GTA 5, Civilization 6, Borderlands the Handsome Collection e Arc Survival Evolved sono stati offerti gratuitamente. Per questo motivo, rimanete sintonizzati con noi per sapere quale sarà il primo grande gioco in arrivo. Ricordiamo che i saldi termineranno il 16 giugno alle 17:00.

Fonte: Epic Games