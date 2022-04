Epic Games Store offre Paradigm tra i nuovi giochi gratis

Ogni giovedì, gli utenti di Epic Games Store possono riscattare nuovi giochi gratuiti per le loro librerie digitali. Quindi, ieri sono stati aggiunti altri due giochi gratuiti per gli utenti dello store.

Da ora fino al 5 maggio, i giocatori possono rivendicare Just Die Already e Paradigm. Il primo è un titolo che ha ottenuto recensioni contrastanti da parte della critica al momento della sua uscita, ma probabilmente piacerà ai fan di giochi come Goat Simulator, soprattutto perché alcuni degli sviluppatori di Goat Simulator sono coinvolti nel titolo. Just Die Già ha anche aggiunto nuove opzioni PvP dopo il suo lancio iniziale.

Paradigm, nel frattempo, è stato acclamato dalla critica ed è generalmente considerato un ottimo titolo. Paradigm è un gioco punta e clicca classico che si è guadagnato elogi per la sua storia e la premessa creativa. E' stato lanciato cinque anni fa, ma è un ottimo affare per tutti gli utenti di Epic Games Store.

Just Die Already e Paradigm sono i giochi gratuiti di Epic Games Store da ora fino al 5 maggio, a quel punto saranno sostituiti da un nuovo gioco gratuito. Sembra che Epic Games Store si stia allontanando dal regalare due giochi gratuiti alla volta, poiché sta dando il via alla sua gamma di giochi gratuiti di maggio 2022 con un unico titolo.

Dal 5 al 12 maggio, gli utenti potranno fare loro Terraforming Mars, un adattamento videoludico del popolare gioco da tavolo. Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di una società il cui obiettivo è quello di terraformare Marte e renderlo ospitale per la vita umana.

Il 12 maggio, Epic Games Store farà uscire Terraforming Mars dalla line-up e lo sostituirà con un altro gioco gratuito. Resta da vedere quale sarà, ma è già stato confermato che il programma di giochi gratuiti di Epic Games Store continuerà per tutto il 2022, quindi i fan possono aspettarsi altre ottime offerte.

