Epic Games Store regala Prey tra i nuovi giochi gratis

Se siete utenti Epic Games Store e non avete ancora messo mano all'apprezzato Prey di Arkane Studios, ci sono delle grandi notizie per voi!

Lo store di Epic ha reso disponibile gratuitamente Prey e lo sarà fino al 19 maggio.

Oltre al gioco base, è disponibile anche l'add-on Mooncrash. Questo contenuto vi metterà "contro forze soverchianti per fuggire da una base lunare segreta di TranStar in cui i nemici che incontri, i pericoli che affronti, gli obbiettivi che devi completare e il bottino che puoi ottenere cambiano a ogni partita. Con ambienti mutevoli pericolosi tanto quanto dinamici, la campagna Mooncrash di Prey rappresenta una sfida divertente e rigiocabile all'infinito, in grado di mettere a dura prova anche i giocatori più esperti".

Oltre a Prey, Epic Game Store offre gratuitamente Jotun: Valhalla Edition e Redout: Enhanced Edition.

Per chi non lo sapesse, in Prey vi risveglierete a bordo di Talos I, una stazione spaziale che orbita intorno alla Luna nell'anno 2032. Sarete l'oggetto principale di un esperimento che mira a modificare l'umanità per sempre.

"La stazione spaziale è stata invasa da alieni ostili che ora ti stanno dando la caccia. Mentre ti addentrerai negli oscuri segreti di Talos I e del tuo stesso passato, dovrai sopravvivere usando gli strumenti trovati sulla stazione: la tua intelligenza, le armi e abilità incredibili. Il destino di Talos I e di tutto l'equipaggio è nelle tue mani", si legge nella descrizione ufficiale.

Fonte: Epic Games Store.