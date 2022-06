Epic Mickey? Epic Donald! Spunta un filmato dello spin-off con protagonista Paperino

Tempo fa, lo storico dei giochi Liam Robertson aveva pubblicato un video incentrato su tutti i sequel e gli spin-off di Epic Mickey cancellati, incluso un terzo gioco principale, un gioco di corse e, soprattutto, uno spin-off incentrato su Paperino chiamato Epic Donald.

Il progetto era stato pianificato per Wii e apparentemente era progredito abbastanza durante lo sviluppo prima di essere cancellato dalla Disney, lasciando i fan di Paperino con nient'altro che un sacco di fantastici concept art.

Sebbene Epic Donald sembrasse avere una discreta quantità di materiale, Liam Robertson non è stato in grado di condividere alcun filmato reale del gioco, mostrando invece i vari frammenti di concept art e mostrando un fermo immagine di un test di animazione che mostrava Paperino avventurarsi in alcune rovine. Un anno dopo, il canale YouTube Slope's Game Room è riuscito a ottenere filmati da Epic Donald e lo ha mostrato in un video incentrato sui giochi Disney cancellati.

Il filmato è composto da due scene separate. Il primo sembra provenire dal suddetto test di animazione che mostra Paperino e Topolino in alcune rovine. La clip mostra la coppia che guarda intorno alle rovine, che sono piene di monete d'oro. È interessante notare che il design di Topolino sembra ricordare il suo design negli anni '80, con occhi molto più stretti ed espressivi. La clip successiva mostra alcuni filmati di gioco reali e ha Paperino e un sostituto di Topolino che corrono per i moli di una città.

Fonte: Nintendo Life