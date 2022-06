Eternights è un action con elementi da dating simulator in arrivo su PS5 e PS4. Trailer e dettagli

Eternights è un mix di azione ma è anche un simulatore di appuntamenti, che mescola una storia d'amore con combattimenti adrenalinici mentre i giocatori sfrutteranno al massimo le proprie abilità durante l'apocalisse. Lo scopo del gioco è cercare rifornimenti, esplorare sotterranei...e ovviamente trovare l'amore della propria vita.

Un giorno, qualcosa, o qualcuno, ha trasformato gli umani in mostri pericolosi. Tutto ciò di cui si preoccupano ora è la violenza e il potere. Voi dovrete combattere questi nemici per salvare le persone che amate.

Quando non sarete impegnati ad esplorare i dungeon, potete scegliere di passare il tempo a conoscere da vicino un cast di cinque personaggi bizzarri e adorabili. Esplorate le loro storie e avvicinatevi a loro per sbloccare abilità e incantesimi unici che potete usare in battaglia.

Eternights sarà disponibile all'inizio del 2023 per PlayStation 4 e PlayStation 5.