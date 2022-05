Euro Truck Simulator 2, gli sviluppatori annullano il DLC Heart of Russia dopo l'invasione in Ucraina

Il DLC di Euro Truck Simulator 2 Heart of Russia non verrà più pubblicato dopo l'invasione russa in Ucraina. Attraverso un post sul blog sul sito Web, lo sviluppatore SCS Software spiega che non vuole che l'aggiornamento sia "percepito in alcun modo come un supporto o una tolleranza dell'aggressione".

Mentre SCS Software cerca di essere apolitico poiché ama l'idea che le persone condividano la passione per la simulazione di camion, i legami del DLC con la Russia sono difficili da ignorare con "così tante persone che soffrono".

Il DLC Heart of Russia rimane in stand-by per adesso, poiché non è stato cancellato definitivamente. Il team di sviluppo potrebbe lanciare l'aggiornamento in futuro. "Crediamo fermamente che ci sia speranza che il popolo orgoglioso dell'Ucraina prevalga e che la sofferenza finisca per tutti", afferma SCS Software. “L'ingiustizia non può e non deve vincere. E, quando arriverà il momento per l'Ucraina di ricostruire e guarire, allora cercheremo di trovare un modo per il nostro DLC Heart of Russia di svolgere qualsiasi ruolo possibile in quel processo di guarigione, per tutti".

Lo sviluppatore ha anche pubblicato il DLC ucraino Paint Jobs, con tutti i proventi delle vendite che verranno destinati all'Ucraina.

Fonte: GamesIndustry