Evercade EXP è la nuova retroconsole portatile in arrivo quest'anno, ecco i primi dettagli

Blaze Entertainment ha annunciato oggi Evercade EXP, una nuova retroconsole portatile in arrivo quest'anno. Evercade EXP include un processore più veloce che la società afferma fornirà prestazioni simili alla console domestica Evercade VS, uno schermo a risoluzione più elevata, WiFi integrato, una nuova coppia di trigger L2/R2 e pulsanti per la modalità Tate.

Progettata per i giochi arcade con schermi orientati verticalmente come Burger Time, Centipede e Truxton, la modalità Tate consente al giocatore di tenere il palmare in posizione verticale mantenendo il pad direzionale e due pulsanti di azione posizionati sotto lo schermo.

La modalità Tate sarà ampiamente presente in una nuova cartuccia Toaplan Arcade 1 che verrà lanciata insieme ad Evercare EXP, inclusi i titoli compatibili con Tate Alcon (Slap Fight), Flying Shark, Tiger-Heli e Truxton. La retroconsole arriverà anche con la cartuccia IREM Arcade 1, che include sei giochi tra cui R-Type, In the Hunt e Moon Patrol.

L'uscita è prevista per l'inverno 2022 e sarà venduta ad un prezzo di € 149,99, mentre i preordini inizieranno a settembre. Tuttavia, se sarete molto veloci, a questo link potete preordinare la deluxe edition della retroconsole ad un prezzo di 211,42 euro che contiene Evercade EXP nera, due cartucce piene di giochi retro, un case per portare la propria console ovunque, due art card, un portachiavi, un poster ed un certificato di autenticità.