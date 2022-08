Everybody’s Golf: gli sviluppatori registrano nuovi marchi per un possibile nuovo gioco di golf

Lo studio di Everybody's Golf, Clap Hanz, ha registrato due nuovi marchi per quello che potrebbe essere un nuovo gioco di golf.

Come riportato su ResetEra, sono stati pubblicati in Giappone due nuovi marchi registrati dallo studio di Yokohama.

Il primo è Easy Come Easy Golf, mentre il secondo è いつでもGOLF, che si traduce in Anytime Golf.

Dato che sono stati registrati entrambi lo stesso giorno, è probabile che si tratti dei titoli occidentali e giapponesi dello stesso gioco.

Non è ancora chiaro se questi marchi si riferiscano a un gioco completamente nuovo o a un porting di Clap Hanz Golf, uscito come esclusiva Apple Arcade nell'aprile 2021.

Alcuni giochi che originariamente erano disponibili solo su Apple Arcade sono stati poi lanciati su altri sistemi dopo un periodo di esclusività, quindi questo potrebbe essere il caso di Clap Hanz Golf.

Clap Hanz è stata fondata nel 1998 e ha trascorso i suoi primi vent'anni collaborando con Sony Interactive Entertainment per Everybody's Golf e i suoi spin-off Tennis e VR. In totale, lo studio ha pubblicato 13 titoli per tutte le console PlayStation.

Dato il suo forte legame con Sony, molti sono rimasti sorpresi nel vedere lo studio lanciare un gioco per il servizio Arcade di Apple nell'aprile 2021. Clap Hanz Golf, ancora disponibile sul servizio di abbonamento iOS, presenta diverse modalità (tra cui il multiplayer locale).

