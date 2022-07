Everywhere: lo studio dell'ex creatore di GTA assume veterani di 2K, Sony e NCSoft

Build A Rocket Boy, lo studio fondato dall'ex presidente di Rockstar North Leslie Benzies, ha assunto un certo numero di veterani del settore di alto profilo.

I nuovi assunti sono l'ex vicepresidente di Codemasters e Sony Computer Entertainment Europe Mick Hocking, l'ex vicepresidente 2K dell'editoria Murray Pannell ed ex vicepresidente dell'editoria presso NCSoft Randall Price. Hocking è ora Chief Development Officer, con Pannell che assume SVP del marketing globale e Price che ora è Chief Publishing Officer.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, Benzies ha dichiarato: “Dal 2016, il team di Build A Rocket Boy è cresciuto silenziosamente e oggi siamo lieti di dare il benvenuto pubblicamente in studio a Mick, Murray e Randall. Ognuno di loro porta un'enorme quantità di esperienza, conoscenza e passione in Build A Rocket Boy mentre continuiamo lo sviluppo su Everywhere e non vediamo l'ora di avere altro da annunciare dal team più avanti nel 2022".

Build A Rocket Boy sembra aver accumulato diversi veterani per il suo primo progetto, Everywhere, che sarà un titolo multiplayer, una sorta di Ready Player One nella vita real. Il gioco multiplayer open world Tripla-A conterrà anche "contenuti generati dagli utenti attraverso una sandbox virtuale in cui i giocatori possono creare i propri mondi".

Fonte: Eurogamer