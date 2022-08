Everywhere sarà mostrato alla Gamescom dall'ex presidente di Rockstar e creatore di GTA

L'ex presidente di Rockstar Games e creatore di GTA, Leslie Benzies, sarà presente alla Gamescom 2022 per presentare il suo nuovo gioco, Everywhere.

Benzies ha lasciato il suo ruolo presso Rockstar North nel 2016, poi ha fatto causa alla società per royalties non pagate per un valore di 150 milioni di dollari. La disputa legale si è protratta per diversi anni, per poi concludersi nel 2019 grazie a un accordo confidenziale.

Non sorprende che il veterano del settore non abbia lasciato il mondo dei videogiochi per sempre. Insieme ad altri due ex sviluppatori di Rockstar, Matthew Smith e Colin Entwistle, Benzies sta producendo un nuovo gioco, Everywhere, presso Build a Rocket Boy.

Il pubblico ha visto ben poco di questo progetto, a parte le immagini concept. Tuttavia, Benzies insiste sul fatto che il gioco avrà un mondo aperto e non restrittivo con funzioni cooperative.

La Gamescom 2022 prenderà il via questo mese a Colonia, in Germania, il 23 agosto.

Non si sa ancora quanto sarà mostrato del gioco. Tuttavia, si tratta di un progetto che i fan dei titoli open-world vorranno sicuramente tenere d'occhio.

Fonte: Dexerto.