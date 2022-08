Everywhere includerà 'segretamente' gli NFT? Arriva la risposta degli sviluppatori

Lo studio di Everywhere, il nuovo progetto dell'ex produttore di Grand Theft Auto Leslie Benzies, ha pubblicato una dichiarazione in risposta alle notizie che sottolineano il fatto che il team sta attualmente assumendo per diverse posizioni legate alla blockchain.

Build A Rocket Boy, che ha sede a Edimburgo, attualmente elenca sul suo sito web tre posizioni basate sullo sviluppo della blockchain.

Everywhere è un "gioco blockchain"? Includerà NFT? Che cos'è effettivamente Everywhere? Queste domande hanno fatto il giro del web dopo che il gioco è stato rivelato in modo particolarmente vago durante la Opening Night Live della Gamescom, dove abbiamo visto un trailer del titolo che non lasciava trapelare molto.

Il conduttore Geoff Keighley ha poi discusso del progetto per diversi minuti con Adam Whiting, anche se ancora una volta abbiamo appreso poco su cosa sia effettivamente Everywhere, a parte il fatto che sembra una nuova interpretazione del concetto di metaverso simile a quello di Roblox.

Ora, Build A Rocket Boy ha risposto e ha pubblicato la seguente dichiarazione su Reddit:

"Salve a tutti, stiamo assistendo ad alcune conversazioni su NFT/Cryptos che sono state suscitate da alcune delle nostre posizioni aperte sul nostro sito web".

"Si tratta di posizioni di ricerca, poiché non ci piace scartare nuove tecnologie solo perché altri non hanno ancora trovato una soluzione. Stiamo costruendo Everywhere su Unreal Engine 5, non sulla blockchain. Stiamo creando un nuovo mondo per i giocatori, dove ci riuniamo per giocare, guardare, creare, condividere e molto altro!"

"Speriamo che questo aiuti a chiarire alcune delle speculazioni intorno a questo argomento".

Rispondendo a questo, un fan ha chiesto quando si sapranno maggiori informazioni su cosa sia effettivamente il gioco.

"Non voglio dire 'presto' perché è un marchio registrato da altri, ma... nel prossimo futuro", è stata la risposta di Build A Rocket Boy.

Allora, cos'è Everywhere? Ecco la descrizione di Benzies:

"Il nostro intento è sempre stato quello di spingere i confini di ciò che un videogioco può essere, offrendo al contempo un'esperienza innovativa e orientata al giocatore", ha dichiarato Benzies. "Il team che abbiamo costruito e i partner che abbiamo creato dalla nostra fondazione si stanno coalizzando intorno alla visione unica che stiamo portando avanti. È emozionante farne parte e non vediamo l'ora di svelare di più su Everywhere nei prossimi mesi".

