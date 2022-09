EVGA addio al mercato GPU? Non produrrà più schede grafiche NVIDIA

EVGA sta tagliando i ponti con Nvidia e sta abbandonando il settore delle schede grafiche, secondo quanto riportato da diversi influencer di spicco nel settore dei videogiochi per PC, che hanno citato interviste con il CEO di EVGA Andrew Han.

In una dichiarazione sul forum ufficiale di EVGA l'azienda afferma che "EVGA non distribuirà le schede grafiche di nuova generazione", riferendosi all'imminente serie RTX 4000 di Nvidia. La dichiarazione afferma che EVGA continuerà a supportare e vendere "i prodotti della generazione attuale".

Il mondo delle schede grafiche funziona in maniera particolare: NVIDIA crea una nuova GPU che poi produce in alcuni esemplari, per poi concedere la licenza ed i progetti ad altri produttori (come EVGA, per l’appunto) che ne fanno una loro versione, molto spesso pompata e modificata.

I canali YouTube Gamers Nexus e JayzTwoCents riportano che è stato lo stesso Andrew Han, CEO di EVGA a confermare che l'azienda intende tagliare i ponti con Nvidia. Secondo quanto riportato, EVGA non si sente rispettata da NVIDIA nel trattamento che viene riservato ai patner, che si limita a fornire informazioni sui prezzi solo al momento della presentazione sul palco delle nuove GPU, oltre a non avere molti margini di ricavo ne flessibilità nel modding delle stesse GPU.

EVGA produce anche alimentatori per PC, tastiere e altri componenti e periferiche. La maggior parte delle vendite dell’azienda tuttavia provengono dalle schede video. Tuttavia EVGA è confidente di recuperare i profitti altrove, dati i bassi ricavi procurati dalle GPU.

Fonte: GamesRadar