Evil Dead: l'aggiornamento Army of Darkness è ora disponibile con tanto di trailer

Basato sulla saga horror de La Casa, Evil Dead: The Game si è ritagliano un buono spazio tra gli appassionati del franchise, che ora potranno godersi una nuova espansione denominata Army of Darkness. L'aggiornamento prevede una nuova mappa, due nuove armi, nuovi cosmetici premium e una modalità Esplorazione per giocatore singolo.

Il Castello di Kandar è sicuramente l'elemento più sgargiante del nuovo update, un'iconica costruzione che tutti i fan riconosceranno ma non è da sottovalutare la modalità single player, che permetterà ai giocatori di esplorare liberamente le mappe e fare esperienza con il level design e combat system.

Sono altresì disponibili nuovi abiti per Ash dell'Armata delle Tenebre, come quello da cavaliere. Army of Darkness è disponile per Evil Dead: The Game su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Epic Games Store.

Fonte: WCCFTech