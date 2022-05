Evil Dead: The Game in soli cinque giorni ha venduto 500.000 copie

Evil Dead: The Game di Sabre Interactive, un gioco cooperativo survival horror misto a PvP, ha registrato un grande successo. Ha venduto circa 500.000 unità in soli cinque giorni, secondo il CEO Matthew Karch durante il report FY2022 Q4 di Embracer Group. Karch ha affermato che la società ha "aspettative molto alte per il futuro" del titolo.

È interessante notare che Karch ha dichiarato anche che questo è il "primo di un nuovo franchise per Sabre". Ciò potrebbe indicare un supporto a lungo termine rispetto a quanto inizialmente pianificato o aggiornamenti dei contenuti più significativi per il gioco attuale.

Il gioco presenta quattro sopravvissuti provenienti da tutto il franchise di Evil Dead, tra cui Ash Williams (interpretato dallo stesso Bruce Campbell), che combattono le forze dell'oscurità. In mezzo a tutto questo c'è il Demone Kandarian controllato da un altro giocatore che tenta di fermare i Sopravvissuti.

Evil Dead: The Game è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC con la versione per Nintendo Switch in arrivo.

