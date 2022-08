Evil West è stato posticipato ma almeno rimane nel 2022

Alla lunga lista dei rinvii si aggiunge anche Evil West, il nuovo progetto Flying Wild Hog e Focus Entertainment previsto inizialmente per il 10 settembre di quest'anno. Tuttavia, si tratta questa volta di un piccolo rinvio, un paio di mesi che serviranno per la pulizia del codice apportare gli ultimi ritocchi.

Questo il messaggio dei team di sviluppo:

"Cari giocatori,

Prima di tutto, vorremmo ringraziarvi per il continuo supporto e pazienza per Evil West. Siamo sopraffatti dall'incredibile accoglienza che il gioco ha ricevuto finora dai nostri trailer e dalla demo che alcuni di voi hanno giocato al PAX East.

Stiamo facendo del nostro meglio per realizzare la nostra visione di Evil West e per soddisfare le vostre aspettative. Evil West viene rilasciato su cinque piattaforme, su più generazioni di console. Curare al meglio il nostro gioco è fondamentale per fornire ai nostri giocatori non solo del bene, ma anche ricordi duraturi. È qualcosa che abbiamo sempre perseguito.

Per garantire che il gioco raggiunga il suo pieno potenziale, abbiamo deciso di posticipare il lancio mondiale di Evil West al 22 novembre 2022. Comprendiamo che i ritardi possono essere frustranti, ma è un passaggio necessario per offrire la migliore esperienza a tutti. Grazie ancora per il vostro fantastico supporto e dedizione. Ci spinge in avanti e ci spinge a creare la corsa western più strana e selvaggia per tutti voi."

Dunque, la nuova data d'uscita per Evil West è il 22 novembre, su PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S oltre che su PC, tramite Steam.

Fonte: Gematsu