Evolve pronto a una rinascita? 2K sta valutando la possibilità di fornire supporto in futuro

2K Games ha pubblicato una dichiarazione ufficiale sugli sforzi di rinascita della community di Evolve e ha lasciato intendere che potrebbe esserci qualche speranza che il gioco continui a vivere.

In una discussione su Discord dedicata al gioco e alla rinascita del multiplayer, ormai scomparso da tempo, un rappresentante di 2K Games ha pubblicato una dichiarazione in cui afferma che l'azienda vede gli sforzi della community e sta valutando la possibilità di fornire supporto in futuro. Il messaggio recita: "È stato emozionante (e a dire il vero un po' sorprendente!) vedere il recente interesse della community per Evolve. I server sono in funzione per consentire ai giocatori che possiedono il gioco di fare matchmake con altri".

"Vogliamo sottolineare che abbiamo ascoltato e apprezzato il feedback e stiamo esplorando le opzioni per continuare a supportare i fan".

Inoltre, 2K ha riattivato sia il feed di notizie nel gioco che le ricompense giornaliere per l'accesso per ringraziare i giocatori. Questo significa che i giocatori possono ancora guadagnare e spendere alcune delle loro ricompense nel gioco, rendendolo un po' più vivo.

Evolve ha visto un'improbabile rinascita, dopo che il "peer-to-peer hosting" è stato riabilitato quest'anno, rendendo il gioco giocabile dopo che i suoi server dedicati erano stati chiusi nel 2018. Pur essendo giocabile, il gioco ha difficoltà a elaborare i progressi e molte delle sue funzioni strutturali non funzionano più.

Soprattutto, però, Evolve è disponibile solo per i giocatori PC che possiedono già il gioco sul loro account Steam. È impossibile per i nuovi giocatori provare il titolo senza acquistare i vecchi codici del negozio. La community ha chiesto a 2K di alleviare alcuni di questi problemi e di dare un po' di vita a Evolve, e sembra che finalmente si stia facendo qualche passo avanti.

Fonte: Gamesradar.