Evolve Stage 2, i server funzionano nuovamente e nessuno sa perché

Qualcosa di strano è accaduto con i server di Evolve Stage 2, il fu gioco free to play di 2k Games. Quattro anni dopo il loro spegnimento infatti, le funzionalità online del gioco sono tornate, anche se non complete.

Gli sviluppatori di Left 4 Dead e Back 4 Blood, i Turtle Rock Studios, hanno rilasciato il gioco nel 2015 e non ha mai conquistato le folle di giocatori, per questo è diventato gratis dopo un paio d'anni, ma anche in questo caso le cose non sono andate benissimo. Quindi nel 2018 2k ha deciso di spegnere i server lasciando attive solo le funzionalità peer to peer dello stesso chiamate Evolve Legacy.

Tuttavia le cose sono cambiate durante questo mese, quando un server che gestisce il matchmaking di Evolve Legacy è andato ko lasciando la piccola ma attiva community su discord incapace di giocare insieme. Dopo le lamentele, 2k ha risolto il problema e tutto sembrava tornato alla normalità e anzi, sono tornate anche le vecchie funzionalità di matchmaking, anche se ovviamente con delle limitazioni.

2k ha dichiarato che nulla è cambiato e che i server originari del gioco sono spenti e tali resteranno, con il gioco non più listato su Steam anche se possibile trovarlo tramite il link diretto.

Forse un tecnico dell'azienda, piuttosto che mettersi a riparare il vecchio server, ha semplicemente attivato un altro per far risolvere il problema segnalato da Discord. Sicuramente non lo sapremo mai, anche se quanto accaduto è davvero curioso.

