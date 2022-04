Exoprimal la nuova IP di Capcom tra dinosauri e tute mech riceverà nuovi dettagli prossimamente

Exoprimal è la nuova IP di Capcom (scambiata da alcuni per Dino Crisis) ed è stata mostrata il mese scorso durante lo State of Play. Da allora il team di sviluppo è rimasto in silenzio per un po', ma ora torna a parlare sui social affermando che i fan sapranno di più su questo gioco questa estate, quando verranno forniti ulteriori dettagli.

"Saluti, futuri Exofighter. Novità importanti su Exoprimal. Avremo nuove informazioni da condividere all'inizio dell'estate 2022. Si prega di rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni e aggiornamenti entro la fine dell'anno" recita il tweet.

Sempre attanagliati dai loro numerosi nemici - dinosauri -, i gruppi di exocombattenti dovranno coordinarsi e selezionare strategiche combinazioni di esoscheletri per ribaltare i pronostici. Exoprimal si concentra sul multigiocatore cooperativo, con ogni exocorazza adatta a un compito preciso. Ogni esoscheletro è costruito appositamente per il gioco di squadra, e tutti presentano abilità e armi uniche e distintive del proprio ruolo.

