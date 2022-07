F1 2022 su PS5, Xbox Series X/S e PC nell'analisi di Digital Foundry

F1 2022 è qui e Digital Foundry ha analizzato il gioco su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Come sempre il sito web prende in esame diversi aspetti del gioco, soprattutto per quanto riguarda fluidità, grafica e risoluzione.

Nell'analisi si dice che sostanzialmente il gioco ha ricevuto sì un miglioramento prestazionale rispetto a quello che abbiamo potuto vedere finora. Su Xbox Series X/S e PlayStation 5 il gioco gira a 4K e 60 FPS, mentre per quanto riguarda Xbox Series S il gioco gira a 1080p e 60 FPS.

Il ray tracing si attiva al di fuori del gameplay, ovvero nei momenti in cui il gioco gira a 30 FPS. Xbox Series X/S sembrano avere riflessi in ray-tracing in alcuni casi, ma lo stesso non si può dire su PlayStation 5 e PC: per quest'ultimo caso tuttavia Digital Foundry pensa sia un bug.

A parte queste piccole differenze, i 60 FPS sono in sostanza perfetti su tutte le console. Digital Foundry segnala che Xbox Series X a volte ha problemi con lo screen tearing ma per il resto le tre versioni di F1 2022 sono abbastanza alla pari.

