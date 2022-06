F1 22: rilasciata su Spotify e Apple Music la colonna sonora ufficiale

Da quanto Electronic Arts si è assicurata i servizi di Codemasters un po' di preoccupazione ha cominciato ad aleggiare, anche se il team britannico ha decisamente le spalle molto larghe. Tuttavia con il nuovo titolo dedicato al Campionato Mondiale di Formula 1, F1 22, è impossibile non notare un cambio di mood rispetto ai capitoli precedenti, già a partire dai trailer.

Assistiamo infatti a una "fifanizzazione" del brand, a partire dal nome fino alla colonna sonora. Non è un elemento da poco: i titoli Codemasters raramente ne vantano una (l'ultimo è DiRT 5) e benché meno F1. Un publisher come EA permette sicuramente altri tipi di investimento, come per il "contorno". Dunque, disponibile da oggi, potrete ascoltare su Spotify e Apple Music tutti i brani di F1 22, che vedono artisti di un certo calibro:

Alesso & Marshmello ft. James Bay - Chasing Stars (VIP Extended Mix)

Bob Moses - Broken Belief

BRUX ft. Kimbra - Take (Pat Lok Remix)

CHAII & Party Favor - Oh Nah Yeah

Chapter & Verse ft. Yasmin Jane - Take Control

Charli XCX - Good Ones (THAT KIND Remix)

Charli XCX - Used To Know Me

Chase & Status ft. Ethan Holt - Hold Your Ground

Cheat Codes ft. Icona Pop - Payback

Chris Lake, NPC - A Dr** From God

CMD/CTRL - No Stress

Danny L Harle & DJ Danny - On A Mountain (Flume Remix)

deadmau5 & Wolfgang Gartner - Channel 43

Diplo, Damian Lazarus ft. Jungle - Don’t Be Afraid

Eartheater - Scripture

Grafix ft. Reiki Ruawai - Somewhere

Habstrakt ft. KARRA - Ice Cold

Jacknife & The Bloody Beetroots - Jericho

Joe Turner - Forever

Kavinsky ft. Cautious Clay - Renegade

KREAM & Millean. ft. Bemendé - What You’ve Done To Me

LP Giobbi ft. Kaleena Zanders - Carry Us

Mall Grab - Breathing

Meduza ft. Hozier - Tell It To My Heart

NGHTMRE, Zeds Dead, Tori Levett - Shady Intentions

NOISY - All Of U

Öwnboss & Sevek - Move Your Body

Party Favor - Too Much

RL Grime & Baauer - Fallaway

Sassy 009 - Blue Racecar

SONIKKU - Lifestyle

WHIPPED CREAM, Big Freedia, UNIIQU3, Moore Kismet - Hold Up

"Volevamo che la primissima colonna sonora di EA SPORTS F1 esaltasse l'emozione che i giocatori possono provare nel momento culminante dell'automobilismo", ha dichiarato Steve Schnur, presidente del settore musicale di Electronic Arts. "I 33 artisti provenienti da 13 nazioni rappresentano i talenti più importanti della musica elettronica, riflettono la nuova era della Formula 1 e offrono una colonna sonora che accelera attraverso le curve grazie alla diversità, alla velocità e all'imprevedibilità di collaborazioni senza pari."

Tra un brano e l'altro, vi ricordiamo che F1 22 arriverà il 1° luglio su tutte le console (tranne Switch) e PC, oltre a una modalità nativa in VR.