F1 22 punta ai 4K 60FPS su PS5 e Xbox Series X e cross-play completo solo dopo il lancio

Come ormai tutti saprete, F1 22 si appresta a portare grossi cambiamenti alla formula, dando l'impressione di essere più un capitolo di transizione che altro. Sappiamo già che mancherà la modalità narrativa introdotta l'anno scorso (Breaking Point) ma vi sarà un nuovo modo di vivere la Formula 1, anche sfoggiando ricchezze varie e super car.

Come queste verranno trasposte a livello ludico non c'è dato ancora saperlo e probabilmente vedremo qualcosa durante il Summer Game Fest, ma sulle performance sembrano esserci le idee chiare. Il senior creative director Lee Mather, intervistato da GamingBolt, ha dichiarato come il target rimane quello dei 4K e 60FPS per PS5 e Xbox Series X, ma c'è di più.

Si è parlato infatti anche del cross-play: "Essendo del tutto onesti, il cross-play è stata una caratteristica importante per noi quest'anno e miravamo di portarla anche al lancio di F1 22. Sfortunatamente, a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, il cross-play verrà aggiunto come funzionalità post-lancio".

Il cross-play sarà nei primi momenti solo simmetrico, con utenti PlayStation e Xbox che potranno giocare tra loro indipenentemente dalla generazione di console in possesso. Però, le funzionalità complete, come nella Carriera e nel Multiplayer, arriveranno solo più in là. Quando? Non si sa, ma sappiamo la data di uscita del racing game: il 1° luglio.

Fonte: GamingBolt