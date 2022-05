F1 22 mostrato con un nuovo trailer incentrato su tutte le novità di gameplay

F1 22 sta per arrivare: tra un mese circa potremo constatare tutte le novità intrinseche di gameplay, visto l'enorme cambio regolamentare e la modalità F1 Life che ha il compito di portare aria nuova nella modalità carriera. Qualcosa possiamo già vederla però, con un nuovo trailer incentrato su tutte le novità che il nuovo racing game vuole proporci.

Oltre a un ovvio cambiamento nella fisica delle vetture, visto l'effetto suolo, le novità verteranno verso un maggior coinvolgimento in stile televisivo, con giro di formazione o dietro la safety car commentati come fossimo su SkyF1. Una delle novità che farà discutere, visto il suo probabile andamento randomico, è la possibilità per i meccanici di sbagliare qualcosa durante il pit-stop, rovinando così la gara del pilota.

"F1 22 permette ai giocatori di vivere le loro fantasie di Formula 1 sia in pista che fuori", ha dichiarato Lee Mathe, F1 Senior Creative Director di Codemasters. "I giocatori sono entusiasti di entrare nella nuova era della Formula 1 con l'introduzione di nuove auto, regolamenti e un maggiore controllo dei momenti della giornata di gara. F1 22 permette ai giocatori di essere più socievoli con i loro amici anche lontano dal circuito. Lo spazio personalizzato all'interno di F1 Life permette ai giocatori di sfoggiare la propria collezione di auto e accessori imperdibili e di essere l'invidia di amici e rivali".

F1 22 arriverà su console Sony e Microsoft, oltre che su PC il 1° luglio. Vi lasciamo con il trailer.