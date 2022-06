F1 22 ci porta in Canada con un gameplay VR in presa diretta

Manca poco all'uscita di F1 22, un capitolo di grande importanza essendo il primo che vede il completo supporto di Electronic Arts. Come avvenuto per Grid Legends, l'iniezioni di capitali e soprattutto del know-how dovrebbe portare grossi miglioramenti soprattutto nel campo del multiplayer e nel cross-play.

Ma F1 22 possiede molte frecce al proprio arco, alcune da valutare in fase di recensione come F1 Life, altre che si presentano già in piena forma come la modalità VR, nativamente introdotta proprio con questo capitolo. In occassione dell'imminente Gran Premio del Canada, Codemasters ha rilasciato un gameplay in presa diretta della realtà virtuale, a bordo dell'Aston Martin di Lance Stroll.

"La VR rivoluziona F1 22 su PC e porta il weekend di gara a un livello completamente nuovo", ha dichiarato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. "Dalla claustrofobia di sedersi nell'abitacolo all'intensità dello spegnimento delle luci mentre 20 auto accelerano verso la prima curva. È quanto di più vicino alle corse di Formula 1 si possa ottenere senza essere sulla griglia di partenza".

Questa modalità è esclusiva per la versione PC del titolo, che arriverà il 1° luglio anche su tutte le console (tranne Switch).