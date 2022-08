F1 22 in arrivo nuove piste e domani è il turno di Portimao

F1 22 continua ad aggiornarsi ma è tempo di inserire nuovi contenuti. In questo caso si tratta di tracciati e anche se risultano assenti dall'attuale campionato di Formula 1, è un buon modo di aumentare la varietà all'interno del racing game.

Sono ingressi molto graditi oltre che gratuiti e domani 2 agosto si comuncia col bellissimo circuito portogherse di Portimao, pista costituita da evidenti dislivelli ed è anche per questo che risulta tra le più apprezzate dai piloti. Purtroppo quest'anno non è prevista ma sarà possibile provarla in F1 22 con le vetture aggiornate ai nuovi regolamenti.

"Sappiamo che i nostri giocatori amano l'emozione di competere su più circuiti e non c'è niente di meglio di Portimao", ha affermato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. "Portimao è molto venerata con una storia prestigiosa e i nostri giocatori adoreranno la sfida di portare le auto progettate per il 2022 sul circuito sacro per la prima volta".

Ma non è finita qui: a settembre arriverà infatti il circuito di Shanghai, anche questo non presente quest'anno. Il suo lungo rettineo e diverse curve veloci sono un bel banco di prova per le nuove monoposto. Vi lasciamo con un giro a Portimao, a bordo della Mercedes di Lewis Hamilton.